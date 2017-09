Galleria Quattro Giornate, spuntano finte telecamere puntate sulla pista ciclabile

Uno scherzo, tra il serio e il faceto in realtà, che punta però il dito verso un problema reale dei ciclisti: il passaggio sulla pista ciclabile di moto. Così, sono apparse numerose telecamere false (e non autorizzate) del tutto simili alle telecamere vere, ovviamente non in funzione.

Si trovano all'inizio del tunnel delle Quattro Giornate. Dissuasori, montati nelle notti scorse, volte soprattutto ad una sorta di provocazione neri riguardi di Comune e polizia municipale per sollecitare più controlli.

A Repubblica Luca Simeone, presidente di Napoli Pedala, spiega: “Non abbiamo idea di chi possa essere stato a piazzare quelle telecamere, ma da parte nostra c’è la massima stima e complicità con gli ha pensato di richiamare l’attenzione sui rischi per l’attraversamento della ciclabile in galleria”.