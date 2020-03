Tragedia a Fuorigrotta, si lancia dal settimo piano: muore 35enne

Un 35enne si è tolto la vita a viale Augusto a Fuorigrotta, dopo essere precipitato dal settimo piano dell'edificio in cui viveva. L'uomo, secondo quanto di apprende, soffriva già di crisi depressive.

A nulla è valso l'intervento del 118, per il 35enne non c'è stato nulla da fare. Sgomento tra i residenti, tutti in casa per l'emergenza Coronavirus.