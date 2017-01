Suicidio in Via Cavalleggeri d'Aosta: "Trovato impiccato nel negozio"

Sucidio nelle scorse ore in un negozio in via Cavalleggeri d'Aosta. La polizia è intervenuta sul luogo dopo una segnalazione giunta alla questura dai familiari della vittima. Sul corpo del 42enne, ritrovato impiccato, il medico legale non ha riscontrato segni di violenza.

Le forze dell'ordine, si legge su Cronache di Napoli, hanno avvertito il magistrato di turno che potrebbe disporre maggiori accertamenti.