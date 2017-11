Rinviato il doppio senso della galleria Quattro giornate: "Al via quando riapriremo la Laziale"

L'istituzione del doppio senso nella galleria Quattro Giornate tra Fuorigrotta e Mergellina, teoricamente utile a sopperire alla momentanea chiusura per lavori della galleria Laziale, è stato rinviato.

Mario Calabrese, assessore alla Mobilità del Comune di Napoli, assicura che già domani verrà presa in analisi la situazione, "quando vedremo lo stato di ultimazione dei lavori della Laziale. Soltanto allora valuteremo quando aprire il doppio senso nella Quattro Giornate e contemporaneamente riapriremo la Laziale".

"In questo modo potremo proseguire di notte i lavori di manutenzione straordinaria previsti per la Laziale – spiega Calabrese – e consentire ai veicoli di uscire da Fuorigrotta con l'altra galleria".

Un rinvio che non è stato preso bene dagli abitanti del quartiere flegreo, questo nonostante i lavori nel tunnel chiuso procedano e l'ipotesi è che apra già agli inizi della prossima settimana. L'Anm aveva già preparato il semaforo per regolare l'accesso in entrambi i sensi di marcia al tunnel.