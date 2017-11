De Magistris: "Sabato potrebbe già riaprire la galleria Laziale"

Il sindaco de Magistris è intervenuto a proposito della galleria Laziale, chiusa per lavori urgenti nei giorni scorsi: "Potrebbe riaprire i battenti già sabato mattina – ha spiegato ieri su Televomero – In quel caso niente doppio senso nella Quattro Giornate".

"La galleria potrebbe riaprire al massimo lunedì – ha proseguito il primo cittadino – ma probabile si riesce ad anticipare già a sabato. Ottenere questo risultato sarebbe incredibile. Invece di trenta giorni ne abbiamo impiegati dieci".

Stamane si tiene una riunione con la Rfi che sta eseguendo i lavori. Dall'esito si deciderà il destino dell'ordinanza che ha istituito il doppio senso nella galleria Quattro Giornate, in vigore da ieri ma ancora inapplicato. "Se verrà confermata la riapertura della Laziale per sabato, per quanto mi riguarda, il doppio senso di marcia nella galleria Quattro Giornate si potrebbe evitare. Per una notte sola non avrebbe senso".