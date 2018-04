Rapina nel supermercato affollato di clienti, i due feriti hanno 17 e 18 anni

Due rapinatori di 17 e 18 anni hanno fatto irruzione in un noto supermercato di Fuorigrotta, l'Md di via Pietro Testi. Sul posto è intervenuto un agente di polizia, che ha sventato la rapina. Ne è nato un conflitto a fuoco culminato con il ferimento dei due giovanissimi, trasportati d'urgenza rispettivamente al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo e in quello del Cardarelli.

Secondo quanto trapela i rapinatori avrebbero tentato di prelevare il registratore di cassa minacciando i dipendenti del supermercato, prima di essere fermati dal poliziotto.