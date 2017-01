Zero Robotics, ad Amsterdam vince l'Augusto Righi

Approfondimenti Gli studenti di Scampia partecipano alla gara internazionale di Robotica aerospaziale di Amsterdam

Una grande soddisfazione per la città e per la loro scuola: i ragazzi dell'Iti Augusto Righi di viale Kennedy a Fuorigrotta sono arrivati primi nella competizione internazionale "Zero robotics" tenutasi all'Esa, ad Amsterdam.

Il loro team, denominato "Space Linguine", è riuscito ad avere la meglio su una folta concorrenza di giovani provenienti da ogni parte del mondo: hanno elaborato con ottimi risultati un programma che indicasse le coordinate ad alcuni satelliti artificiali orbitanti intorno ad una stazione spaziale.

La manifestazione, tenutasi all’Agenzia Spaziale Europea di Amsterdam, è organizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana con il Massachusetts Institute of Technology (MIT), la NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (Esa).