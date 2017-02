Si erano specializzati nel furto dei portapacchi delle Panda: arrestati due napoletani

Specializzati nel furto dei portapacchi delle “Panda”, hanno portato a termine 3 colpi in 60 minuti. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne un 45enne, entrambi napoletani e già noti alle forze dell’ordine.

Gli agenti li hanno fermati in via Giulio Cesare, a Fuorigrotta, mentre stavano rubando le barre portapacchi di una Panda. In seguito di perquisizione della loro auto, sono state rinvenute e sequestrate altre 2 coppie di barre portapacchi rubate poco prima, una in via Nino Bixio e l'altra in via Terracina. Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo.