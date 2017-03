Mostra occupata contro Salvini, forze dell'ordine all'esterno della struttura

Assemblea cittadina, su viale Kennedy nei pressi della Mostra d'Oltremare, a proposito dell'arrivo a Napoli di Matteo Salvini. Le persone riunite rifiutano la presenza del leader leghista negli spazi della Fiera Monumentale di Fuorigrotta, definendo “razziste” le sue posizioni politiche. Intanto all'interno della struttura prosegue l'occupazione del Palacongressi dove il segretario della Lega domani dovrebbe intervenire.

“La polizia ci ha impedito di ricongiungerci e di fare un'assemblea unica, ma siamo in continuo contatto telefonico – scrivono i ragazzi di Ex OPG Occupato - Je so' pazzo – Tanti gli interventi che sottolineano come sia inaccettabile la presenza in città di un soggetto che chiamava i napoletani "colerosi" e "terremotati" e ora viene qui a cercare i voti. Noi abbiamo memoria storica”.

“La città rivendica l'autonomia dei propri spazi e delle proprie posizioni – rendono noto intanto i consiglieri comunali DemA Laura Bismuto, Luigi Felaco e Claudio Cecere – Il Presidente della Mostra riapra subito le porte del Palacongressi e della Mostra, ora blindati con più di 100 attivisti bloccati all'interno. In accordo, Questore e Prefetto annullino la manifestazione di Salvini per ripristinare subito sicurezza ed ordine pubblico”.

“Il sindaco di Napoli – proseguono i consiglieri – intervenga per evitare scontri e violenza ai danni di chi rivendica le posizioni espresse dalla città e dallo stesso sindaco, e che ostacola la diffusione di politiche dell'odio, razziste, xenofobe e sessiste".