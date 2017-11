Edenlandia riapre, l'anteprima: ecco il Napoli Christmas Festival

Si avvicina il Napoli Christmas Festival, nato dalla collaborazione di Edenlandia e Mostra d'Oltremare. Dal 2 dicembre al 7 gennaio il parco dei divertimenti di viale Kennedy parteciperà a 37 giorni di musica, giostre, parate, mercatini, food, eventi e spettacoli per ogni età.

Si tratta di un'anteprima dell'apertura definitiva di Edenlandia prevista per il prossimo Carnevale, come ha assicurato il consigliere delegato della Mostra d'Oltremare Giuseppe Oliviero: "Edenlandia voleva aprire anche prima, ma saremo pronti per il prossimo Carnevale. Sembra tutto pronto".

Questi gli orari del Napoli Christmas Festival: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 24.