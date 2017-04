Zoo di Napoli, è morta la tigre Valentina

Lutto allo Zoo di Napoli. Valentina, una delle tigri che viveva nella struttura di Fuorigrotta, è morta. Era lì dal 1998: malata di insufficienza renale, è stato necessario sopprimerla per non farla soffrire.

A darne notizia sono stati il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e l’animalista Patrizia Cipullo. Proprio quest'ultima si è recata alla Zoo per verificare “le condizioni di Kashmir (un'altra tigre, ndR) che, così come Valentina, soffre di insufficienza renale ed è stata trasferita in un’area non accessibile al pubblico per ricevere le cure necessarie visto”.

“L’altra tigre superstite del gruppo iniziale, Kira – proseguono gli animalisti – vive nella nuova area dedicata ai felini, dove, tra l’altro, sono arrivati anche due altri esemplari, Annibal e Arcana”.