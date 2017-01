Spaccata in gioielleria, i ladri portano via preziosi per 40mila euro

Tre minuti di colpo, per 40mila euro di bottino. Si tratta del furto messo a segno da alcuni ladri in una gioielleria di Fuorigrotta, "Genny Oro" in via Leopardi, riportato dal Mattino.

I malviventi – entrati in azione poco prima delle 7 del mattino – hanno forzato la saracinesca, poi sfondato il vetro con una mazzola. A quel punto hanno portato via tutti i gioielli esposti.

Sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza: pare si sia trattato di una banda di "professionisti" dell'est europeo. Indaga la polizia.