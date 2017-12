Baby gang alla Cumana di Fuorigrotta: porta via l'albero di Natale

Nuovo furto di un albero di Natale dopo quello tentato a piazzetta Sant'Anna di Palazzo alcuni giorni fa. Questa volta è toccato all'albero che l'Eav aveva predisposto nell'atrio della stazione di Fuorigrotta.

Secondo quanto riportato dal Mattino, una banda composta da una decina di ragazzini è arrivata alla stazione in sella a degli scooter: hanno preso l'albero e poi l'hanno trascinato via per le strade del quartiere, tra la sorpresa dei residenti.

L'addetta alla biglietteria racconta di aver provato a fermarli, senza successo. Non lontano, al Rione Traiano, i raid di una baby gang hanno costretto l'Ente Autonomo Volturno a sopprimere momentaneamente la fermata per ripristinare quanto danneggiato.