Scontri prima di Napoli-Spezia: ultras azzurro condannato a 2 anni e 3 mesi

Due anni e tre mesi di reclusione, con il beneficio dei domiciliari. Si tratta della condanna, già emessa, per il 29enne di Quarto ieri arrestato nel corso degli incidenti avvenuti prima della gara di Coppa Italia tra Napoli e Spezia.

Il giovane è stato processato con rito direttissimo, e ritenuto colpevole di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli scontri sono avvenuti in via Terracina quando un gruppo di ultrà del Napoli, che provava a raggiungere i tifosi dello Spezia, è entrato in contatto con le forze dell'ordine. Nell'occasione sono rimasti feriti quattro agenti.