Venti anni lui, 16 lei: la coppietta delle rapine in manette

Lui 20 anni, lei 16, sono finiti in manette dopo indagini della polizia: la coppia è indiziata del reato di concorso in rapina e la minorenne indagata anche per ricettazione.

La notte dell’11 febbraio, in via Cinthia a Fuorigrotta, fingevano di spingere uno scooter in salita aspettando qualcuno si fermasse per aiutarli. A quel punto, quando una persona in sella ad un altro ciclomotore voleva dar loro una mano, è scattata la rapina: gli hanno preso il mezzo. Secondo gli inquirenti, poche ore dopo i due avrebbero rapinato un telefono cellulare ad un uomo in viale Kennedy.

Nel pomeriggio di ieri la polizia ha intercettato i due in sella allo scooter rubato sul corso Vittorio Emanuele, inseguendoli fino a piazza Mercadante e fermandoli. La ragazzina aveva con sé anche il cellulare. Mentre per il 20enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale, la 16enne è stata portata nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.