Salvini a Napoli, giallo sull'annullamento del congresso del leader della Lega

Ci sono novità a proposito del congresso di Matteo Salvini inizialmente previsto domani alla Mostra d'Oltremare. Il tavolo in prefettura tenutosi nel pomeriggio di oggi, che ha visto partecipare Ente Mostra, Prefetto, Questore, X Municipalità, esponenti di Consiglio comunale, Giunta e dei gruppi antagonisti, ha portato inizialmente all'annullamento dell'incontro e poi alla riconferma del comizio.

Le proteste delle centinaia di ragazzi dei collettivi partenopei, che fino al tardo pomeriggio avevano occupato il Palacongressi della Mostra e che si erano riuniti in assemblea lungo viale Kennedy, erano inizialemnte riuscite nel loro intento.

Nel corso dell'incontro in Prefettura Questore e Prefetto avevano ribadito le loro rassicurazioni riguardanti la tutela dell'ordine pubblico, ma il timore di Mostra era per possibili ripercussioni negative sull'altro evento contemporaneamente in programma nei propri padiglioni.

IL COMMENTO DI SALVINI - "Lo stato a Napoli non esiste, comandano violenti e centri sociali. Lo stato non è in grado di garantire democrazia, sicurezza e libertà d'espressione. Non è possibile che l'Italia sia ostaggio di delinquenti, di sindaci complici e ministri assenti". E' la dichiarazione rilasciata all'Ansa dal segretario della Lega Matteo Salvini dopo il no della Mostra d'Oltremare alla manifestazione che era in programma domani a Napoli.

"Domani alle 17 sarò comunque a Napoli per rispetto delle persone che hanno già annunciato la loro presenza pacifica", ha precisato Salvini.