Bagnoli, pace tra Comune e Governo: "I nostri progetti per l'area sono simili"

1 / 3

continua →

Tra comune di Napoli e governo sembra essere pace fatta a proposito della riqualificazione di Bagnoli. Al termine dell'incontro avvenuto stamattina in prefettura, il ministro per la Coesione territoriale e Mezzogiorno Claudio De Vincenti ha sottolineato che sono “tanti i punti in comune tra il piano del governo sull’area dell’ex Italsider e quello presentato oggi dal comune di Napoli”. “Credo che il clima con il comune di Napoli sia diverso – ha aggiunto De Vincenti – grazie all'iniziativa che il governo ha preso con l'istituzione della cabina di regia e l'azione del commissario e di Invitalia che hanno avviato finalmente il risanamento ambientale e predisposto una prospettiva di riqualificazione urbana per Bagnoli. Sono ottimista”.

IL COMMENTO DI DE VINCENTI - VIDEO

“Ho rinnovato al sindaco di Napoli l'invito a partecipare alla prossima cabina di regia – ha spiegato ancora l'esponente del governo Gentiloni – in ogni caso lavoreremo per far combaciare i due progetti. Abbiamo concluso la riunione condividendo un approfondimento in sede tecnica nella prospettiva di portare le proposte del Comune in una cabina di regia che convocherò in tempi rapidi, perché resta quello il luogo in cui si avanzano le proposte”. Si tratta però di un istituto, la cabina di regia, che a oggi l'amministrazione cittadina ha sempre rifiutato come lecito luogo di confronto.

LE PROPOSTE DI COMUNE E GOVERNO

CONTINUA