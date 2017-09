Ratti in strada a Bagnoli: "Colpa del sacchetto selvaggio"

Topi a Bagnoli. L'allarme, lanciato da alcuni frequentatori del gruppo Facebook "Bagnoli 80124", è corredato da fotografie scattate nei pressi della zona pedonale di viale Campi Flegrei.

Nel gruppo in tanti hanno fatto eco all'autore della denuncia, segnalando ratti anche in altre zone del quartiere.

Di recente sta infuriando in zona la polemica sul "sacchetto selvaggio": nonostante i controlli predisposti dalla Municipalità, sono tantissime le persone che gettano i rifiuti in alcuni angoli del quartiere senza curarsi né del decoro urbano né della differenziata porta a porta che pure è in vigore da anni. Non è da escludere che una maggiore presenza di ratti possa derivare proprio da questa pratica.