Bagnoli, riaperto il lido comunale: "Soddisfatti del risultato"

"E' aperta e in piena funzione da questo week end la spiaggia pubblica comunale di Bagnoli dopo il parere positivo della Asl. Siamo molto soddisfatti di questo risultato". Sono le parole del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e della consigliera del Sole che Ride dalla Municipalità Bagnoli Fuorigrotta Laura Carcavallo.

Un progetto su cui, proseguono " lavoravamo da tempo ed è stato fortemente sostenuto dal Sindaco di Napoli de Magistris e da Daniela Villani, delegata al Mare del Comune di Napoli". "Già in questo week end la struttura era pienamente funzionante - proseguono gli ambientalisti - con tanti servizi offerti alla cittadinanza come il solarium, le docce, i bagni e gli spogliatoi tutti attivi e completamente gratuiti. Oltre Mappatella beach alla Rotonda Diaz anche questo secondo lido pubblico è dotato di docce, anche se purtroppo il mare in questa parte della città non è ancora balneabile".