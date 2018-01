Agguato a Bagnoli, colpi d'arma da fuoco contro l'auto della moglie del boss

Fatto di sangue ieri pomeriggio nel quartiere di Bagnoli. Una donna è stata ferita alla spalla da un colpo d’arma da fuoco.

La vittima dell'accaduto è la moglie di un pluripregiudicato, ex affiliato al clan Cavalcanti ed oggi - secondo fonti investigative - considerato vicino al clan Soprendente.

La donna colpita non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, si trovava nei pressi di piazza Seneca quando sono stati esplosi contro l'auto in cui si trovava sei colpi d'arma da fuoco. La polizia indaga su quanto accaduto.