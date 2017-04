Specializzata nel rapinare smartphone costosi: fermata una 15enne

I Carabinieri della Stazione di Bagnoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in comunità emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli a carico di una 15enne di via dell'Avvenire.

La minorenne dovrà rispondere di due rapine perpetrate nel quartiere: la prima commessa il 6 febbraio quando ha portato via un Samsung Galaxy S7 a uno studente minorenne; l’altra, il 12 febbraio, quando ha sottratto l’iPhone 7 a una coetanea.

L'arrestata è stata portata in comunità.