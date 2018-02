Disastro ambientale a Bagnoli, la sentenza: sei condanne

Sei condanne, con pene che variano dai quattro ai due anni di reclusione. Si tratta di quanto ha deciso il Tribunale a proposito del processo Bagnolifutura, che vedeva imputati le principali figure della Stu cui era stata affidata bonifica e riqualificazione del quartiere di Napoli Ovest.

La sentenza è stata emessa dalla sesta sezione del Tribunale di Napoli, che ha inoltre disposto anche la revoca del sequestro dell'area. I principali reati contestati sono di disastro ambientale e truffa.

Le pene inflitte ai processati sono inferiori a quanto richiesto dai pm, perché il "disastro amvientale" è stato riconosciuto come colposo e non doloso. Quattro anni per Gianfranco Caligiuri, direttore tecnico di Bagnolifutura; due anni per l’ex direttore generale Mario Hubler (dal 2007); tre anni per Sabatino Santangelo, ex presidente di Bagnolifutura e vicesindaco di Napoli; due anni per l’ex direttore generale del Ministero dell’Ambiente Gianfranco Mascazzini; due anni per Giuseppe Pulli, coordinatore del dipartimento ambiente del Comune di Napoli; tre anni per Alfonso De Nardo, dirigente dell'Arpac.

Il processo era iniziato nel 2013, quando peraltro è stata sequestrata l'area. Il pm aveva chiesto 8 anni di reclusione per Gianfranco Caligiuri; 4 anni e 6 mesi per Mario Hubler; 6 anni per Gianfranco Mascazzini; 5 anni e 6 mesi per Sabatino Santangelo; 5 anni e 6 mesi per Maria Palumbo (invece assolta); 5 anni per Maria Teresa Anna Celano; 5 anni e 8 mesi per Alfonso De Nardo; 5 anni per Giuseppe Pulli. Assoluzione era stata invece chiesta per gli altri accusati.

Alla lettura della sentenza hanno assistito alcuni esponenti del comitato "Bagnoli libera”, i quali avevano anche organizzato un sit in all'esterno del tribunale.