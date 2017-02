Problemi alle condotte idriche, allagamenti a Bagnoli

1 / 5

Era successo già qualche mese fa che la zona tra via Nuova Agnano e via Alessandro D'Alessandro, a Bagnoli, si allagasse. Intorno alle 14 di oggi un nuovo episodio in tutto e per tutto simile.

Nell'intersezione tra le due strade, punto già particolarmente difficile per il traffico, un getto d'acqua particolarmente forte ha reso complicato il transito sia di persone che di veicoli.

In tilt, proprio nell'ora di punta, il traffico. Non sono ancora state chiarite le cause del disagio.

LE IMMAGINI DELL'ALLAGAMENTO

