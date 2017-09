Pioggia a Napoli, ad Agnano strade allagate e automobilisti in difficoltà | VIDEO

Nel video di Agostino giordano le difficoltà per chi sta in queste ore transitando in zona, tra allagamenti e visibilità ridotta

Non è una novità: cade un po' di pioggia e le strade cittadine si allagano, con conseguente traffico in tilt. Un'occorrenza che si ripresenta spesso, soprattutto con rovesci temporaleschi che si fanno attendere a lungo come quello di queste ore.

Le immagini che vi proproniamo, girate da Agostino Giordano, riprendono la zona di Agnano: notevoli le difficoltà per gli automobilisti, costretti a destreggiarsi tra visibilità scarsa e strade totalmente allagate.