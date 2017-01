Proprietari di cani, percorso di formazione alla X Municipalità

Sabato 28 gennaio, dalle 9 alle 14, si terrà presso la sede della X Municipalità a Bagnoli un "Percorso di Formazione per i proprietari dei cani, sulla corretta convivenza con il cane in famiglia e in società".

A darne l'annuncio – di un'iniziativa di ASL Napoli 1, C.R.I.U.V. Regione Campania, Comune di Napoli e X Municipalità – è proprio l'ente di Bagnoli e Fuorigrotta attraverso la propria pagina Facebook.

Domenica 29, dalle 9 alle 14, in viale Giochi del Mediterraneo 44, si terrà inoltre l'incontro con istruttori ed educatori cinofili dall'associazione "Attenti al cane", per una pratica attiva con i propri amici a quattro zampe.