Decima Municipalità, Civitillo: "Allontanarci da demA? Fantasie"

Mattinata politica turbolenta nella Decima Municipalità. A monte, un'intervista rilasciata da Gaetano La Nave - coordinatore della lista "Per Napoli" - a Luigi Roano del Mattino. Secondo quanto riportato dal giornale di via Chiatamone il presidente della giunta di via Acate Diego Civitillo sarebbe passato, infatti, dal movimento "demA" del sindaco Luigi de Magistris alla stessa "Per Napoli".

Più che un colpo di scena nello scenario politico locale, però, il succo dell'intervista pare essere un fraintendimento del cronista o un'esagerazione dell'intervistato. "Smentisco categoricamente quanto dichiarato da La Nave nell'articolo – spiega il presidente della Decima Municipalità Civitillo – Sono iscritto al Movimento demA e non ho mai aderito ad alcun partito o rete civica che sia, con alcun ruolo interno o esterno".

"Ritengo estremamente grave che non si sia ritenuto opportuno – ha quindi proseguito il numero uno della giunta di via Acate – verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute, non essendo mai stato contattato".

"Interpreto il testo come un attacco politico evidente e peraltro goffo – prosegue Civitillo – al lavoro che con il sindaco stiamo costruendo in città e sul territorio municipale. La mia posizione resta estremamente chiara e lineare cosi come quella della giunta da me presieduta e della maggioranza della Decima Municipalità: sosteniamo il sindaco Luigi de Magistris e la giunta comunale e non esiste alcuno 'strappo' come fantasiosamente riportato".