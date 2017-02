De Magistris incontra De Vincenti su Bagnoli, i comitati: "Città contro il commissariamento"

È il giorno del vertice in Prefettura su Bagnoli, primo faccia a faccia tra Palazzo San Giacomo e Palazzo Chigi dopo i profondi contrasti dell'anno scorso. Il comitato cittadino “Bagnoli Libera”, da sempre schierato contro il commissariamento e le politiche del governo sull'area, dà vita ad una manifestazione in piazza del Plebiscito mentre Luigi de Magistris ed il ministro per il Sud Claudio De Vincenti si confrontano.

"Il governo sta tentando di riabilitare il commissariamento su Bagnoli che noi riteniamo fallimentare – spiega, tra gli attivisti, Luca Recano – Non ha prodotto nulla, neanche l'agenda messa in cantiere dalla cabina di regia ma solo una messa in sicurezza degli arenili nord per 500 mila euro". Un'opera peraltro da cui per gli attivisti “non scaturisce alcun beneficio per la cittadinanza". Il Comitato chiede un passo indietro del governo, e chiede all'amministrazione comunale la presa d'atto “che tutta la città è unità contro il commissariamento”.

De Magistris, nei giorni scorsi, aveva sottolineato che i tempi su Bagnoli erano cambiati, e come con il governo si fosse sul punto di risolvere le controversie sul quartiere applicando lo stesso metodo usato per arrivare alla firma del “Patto per Napoli”. Una posizione, quella dell'amministrazione, che passa comunque dal superamento del commissariamento, idea che già ieri De Vincenti aveva però rispedito al mittente: “Basta contrapposizioni non sono utili alla città, il governo su Bagnoli sta facendo fatti e non chiacchiere”.