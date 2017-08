Soldi per droga, genitori minacciati dal figlio: 25enne arrestato

Un 25enne di Bagnoli, incensurato, a causa dell’uso di sostanze stupefacenti vessava i genitori con continue e pressanti richieste di soldi. Un dramma lungo ormai da un anno.

Nell’ultima settimana, il ragazzo ha persino minacciato e percosso il padre perché non voleva dargli dei soldi e ha minacciato di morte entrambi i genitori con un coltello a serramanico. L’intervento dei carabinieri della stazione di Bagnoli ha messo fine a questi episodi.

I militari sono giunti dopo una telefonata d’allarme arrivata in stazione arrestando in flagranza il 25enne che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.