Bagnoli, la svolta di de Magistris: "Abbiamo vinto"

Bagnoli potrebbe non essere più terreno di scontro tra il Comune di Napoli ed il governo centrale com'è stato invece negli scorsi mesi di polemiche sulla "cabina di regia". "Se il governo avrà un atteggiamento costruttivo – ha spiegato il sindaco Luigi de Magistris ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli – in poco tempo possiamo chiudere per Bagnoli con lo stesso metodo del Patto per Napoli".

Il prossimo lunedì in prefettura si terrà un incontro con tra gli altri il ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Volevano farci rimanere schiacciati con la cabina di regia – ha aggiunto il sindaco – poi le cose sono cambiate e lunedì mattina ci siederemo attorno a un tavolo istituzionale. Questa è una grande vittoria, perché prima c'erano solo commissariamento e cabina di regia, ora le cose sono cambiate".