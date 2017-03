Un nuovo bus per raggiungere Città della Scienza nei giorni festivi

Un’importante novità per cittadini e turisti che vogliono raggiungere Città della Scienza. L’ANM ha istituito, per i giorni festivi, la linea bus 507 che collega Bagnoli – Dazio con piazzale Tecchio, attraverso via Coroglio e via Cavalleggeri Aosta, con frequenza nelle fasce di punta di circa 15 minuti.

Per raggiungere Città della Scienza, la linea 507 effettua la fermata:

- in via Giulio Cesare – angolo Stazione Campi Flegrei (utile per l’interscambio con la Metropolitana M2);

- in piazzale Tecchio (utile per l’interscambio con la ferrovia Cumana EAV).

Per tutti gli abbonati ANM, inoltre, è previsto uno sconto di ingresso al Science Centre di 2 euro sul biglietto intero e di 1 euro sul biglietto ridotto, e uno sconto di ingresso al Science Centre più Planetario di un 1 euro sul biglietto intero integrato.

Per tutti coloro che presenteranno alla cassa il biglietto personalizzato “Città della Scienza” (vidimato il giorno della visita al museo) sarà previsto uno sconto di 1 euro per il Science Centre sia sul biglietto intero che su quello ridotto e di 1 euro sul biglietto intero integrato.